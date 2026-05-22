illusionismo teatro e arte spazio ai sapori del territorio

A Rimini, la natura e il silenzio si mescolano con eventi che coinvolgono il pubblico in attività di laboratorio sensoriale, podcasting e ascolto. Per due giorni, cittadini e visitatori avranno la possibilità di partecipare a iniziative dedicate all’illusionismo, al teatro e all’arte, in un luogo dove i sapori del territorio trovano spazio. L’evento si svolge in un contesto in cui si alternano momenti di scoperta e di confronto tra artisti e pubblico, creando un’atmosfera di condivisione.

La natura e il silenzio si fanno spazio a Rimini con due giornate di laboratori sensoriali, podcasting e ascolto. L’evento ‘Ssss!!!! Suoni dal Sasso Simone e Simoncello’ si terrà nelle intere giornate di domani e domenica tra Pennabilli (Rimini) e Frontino (Pesaro e Urbino) all’interno di ‘Sonoria’, progetto dedicato all’esplorazione del paesaggio e delle pratiche di ascolto. Momenti unici per gli amanti della natura, tra storie raccontate tra il vento degli alberi, ascolto del canto degli uccelli all’alba e coro notturno delle rane. Ferrara lascia spazio alla magia, ai rompicapi, alle luci, alle ombre e ai ventriloqui, con il ‘Gran Galà dell’illusionismo’ al teatro Nuovo oggi alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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