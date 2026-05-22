Sul fronte del calcio locale si fa strada la possibilità di vedere un ex campione internazionale partecipare al prossimo Torneo della Montagna. La società ha mostrato interesse per un calciatore che in passato ha vestito le maglie di importanti club europei e della nazionale brasiliana. La trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che attendono sviluppi ufficiali.

Il filo che collega i campi della montagna reggiana ai fuoriclasse del grande calcio potrebbe proseguire: l’imminente Torneo della Montagna potrebbe infiammarsi con i lampi di Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano, che da gennaio milita al Chievo Verona (ha appena vinto i playoff nel girone B di Serie D), non ha bisogno di presentazioni. La squadra che potrebbe vantare un personaggio simile è il Villa Minozzo (girone B con Cervarezza, Roteglia e Athletic LC), che negli ultimi anni ha in rosa Maximiliano Uggè, il capitano del Chievo. Nulla di definito, ma i contatti ci sono stati e le possibilità esistono: molto dipenderà dai programmi del brasiliano, che nella prossima stagione giocherà nella squadra di Dubai dell’Al-Ittifaq (il club asiatico e il Chievo hanno la stessa proprietà, con l’imprenditore Pietro Laterza). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Villa prova il colpo: Douglas Costa!

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