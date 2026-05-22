Il trucco delle mattonelle che suonano a vuoto | così a Genova è saltato il carico di droga da mezzo milione di euro

A Genova, le forze dell'ordine hanno intercettato un carico di droga del valore di circa mezzo milione di euro nascosto sotto le mattonelle di un edificio. Le mattonelle, che emettevano suoni vuoti, nascondevano sostanze stupefacenti in quantità ingente. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha smantellato un tentativo di traffico internazionale di droga. L'intervento ha portato al sequestro del materiale e all'arresto di alcuni soggetti coinvolti.

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