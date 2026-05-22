Il trucco delle mattonelle che suonano a vuoto | così a Genova è saltato il carico di droga da mezzo milione di euro

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, le forze dell'ordine hanno intercettato un carico di droga del valore di circa mezzo milione di euro nascosto sotto le mattonelle di un edificio. Le mattonelle, che emettevano suoni vuoti, nascondevano sostanze stupefacenti in quantità ingente. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha smantellato un tentativo di traffico internazionale di droga. L'intervento ha portato al sequestro del materiale e all'arresto di alcuni soggetti coinvolti.

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Mattonelle che suonano "a vuoto", ma piene zeppe di droga. Non è l'inizio di una barzelletta sulla ristrutturazione di casa, ma l'ennesimo colpo messo a segno dalla Guardia di Finanza di Genova contro il traffico internazionale di stupefacenti. I finanzieri della compagnia di Genova Sestri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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