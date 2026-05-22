Una vicenda che ha attirato l’attenzione riguarda un uomo coinvolto in una relazione extraconiugale con una donna nota nel mondo dello sport, rivelando anche un rapporto di amicizia con un ex calciatore. La relazione tra i due è stata resa pubblica e ha portato alla luce infedeltà sia nei confronti della moglie sia di un compagno, senza che si sappia quale delle due situazioni abbia avuto più peso nel scandalo. La vicenda ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media, con ripercussioni sulla sfera privata dei protagonisti.

La relazione tra Terry e Vanessa Perroncel è vera, lui è stato infedele alla moglie e al compagno (e non si sa se, per il pubblico, sia peggiore la prima o la seconda cosa). La realtà è che il regno di Sua Maestà trema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tradimento della moglie, dell'amico, del rispetto degli inglesi: lo scandaloso Terry

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mia moglie mi ha tradito con 35 uomini e io ho ignorato tutti i segnali

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Angri, scopre il tradimento del marito: la moglie lo narcotizza e lo evira nel sonno

Federica Camba, chi è la moglie del comico Scintilla (dopo il tradimento dell’ex Elena Morali)Dopo la fine della storia con Elena Morali, il comico Scintilla, ha trovato un nuovo amore: si tratta dell’autrice musicale Federica Camba, diventata...

Il tradimento della moglie, dell'amico, del rispetto degli inglesi: lo scandaloso TerryLa relazione tra Terry e Vanessa Perroncel è vera, lui è stato infedele alla moglie e al compagno (e non si sa se, per il pubblico, sia peggiore la prima o la seconda cosa). La realtà è che il regno d ... gazzetta.it

Se il marito è violento, il tradimento della moglie non conta per l’addebito della separazione: sentenza storica in ItaliaChiedeva l’addebito della separazione alla moglie per una relazione extraconiugale, dopo che – però – era stato violento con lei nel corso del matrimonio. Ragione per cui la Cassazione ha rigettato il ... greenme.it