Il tour dei Beati Paoli | a Palermo edizione serale dell' itinerario tra catacombe e cripte sotterranee
Durante l’estate, il tour dedicato ai Beati Paoli si svolge nelle ore serali del sabato nel centro storico di Palermo. L’itinerario attraversa catacombe e cripte sotterranee, che vengono aperte al pubblico in questa fascia oraria. La visita permette di esplorare ambienti nascosti e di scoprire le caratteristiche architettoniche di queste strutture sotterranee. L’evento è organizzato per offrire un’esperienza diversa rispetto alle visite diurnali, con atmosfere rese più suggestive dalla luce serale.
Con l’arrivo della stagione estiva, il tour dedicato ai Beati Paoli si sposta nelle suggestive ore serali del sabato, quando il centro storico di Palermo si accende di nuove atmosfere e i suoi sotterranei diventano ancora più affascinanti.Il percorso ripercorre i luoghi simbolo del celebre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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