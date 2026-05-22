Il tour dei Beati Paoli | a Palermo edizione serale dell' itinerario tra catacombe e cripte sotterranee

Durante l’estate, il tour dedicato ai Beati Paoli si svolge nelle ore serali del sabato nel centro storico di Palermo. L’itinerario attraversa catacombe e cripte sotterranee, che vengono aperte al pubblico in questa fascia oraria. La visita permette di esplorare ambienti nascosti e di scoprire le caratteristiche architettoniche di queste strutture sotterranee. L’evento è organizzato per offrire un’esperienza diversa rispetto alle visite diurnali, con atmosfere rese più suggestive dalla luce serale.

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