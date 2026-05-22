Il Tittoni Festival scalda i motori Tre mesi di spettacoli e iniziative

Il Tittoni Festival sta per iniziare la sua quindicesima edizione, con un programma che si estende per più di tre mesi nel parco dedicato alla musica e agli spettacoli. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso dell’estate brianzola, si prepara a offrire una serie di eventi che coinvolgeranno artisti e pubblico in diverse iniziative. L'apertura di oggi segna l’inizio di questa lunga stagione di intrattenimento, che continuerà con concerti e altri spettacoli fino alla fine dell’estate.

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Tanta musica, come ormai da tradizione, nell’esordio dell’edizione numero 15 del Parco Tittoni. Il festival per eccellenza dell’ estate brianzola inaugurerà oggi la nuova stagione, alzando il sipario su oltre 3 mesi di concerti, spettacoli e iniziative. A tenere a battesimo la rassegna sarà una serata fitta di appuntamenti. Si comincerà alle 18.30 con un momento di impegno civile, con la consegna da parte del Comune della Costituzione ai neo 18enni alla presenza dell’ex magistrato Gherardo Colombo, noto per le sue storiche indagini sulla P2 e su Tangentopoli. Alle 20, nell’area Boschetto, comincerà la musica con la band giovanile dei Paracadute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Tittoni Festival scalda i motori. Tre mesi di spettacoli e iniziative ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un festival di tre giorni sul lago: "Fiastrapalooza" scalda i motoriArriva un nuovo festival lacustre: "Fiastrapalooza", che dal 26 al 28 giugno celebrerà il territorio. Leggi anche: Arti Vive Festival a Soliera scalda i motori: ecco i primi artisti Musica, ballo, buon cibo: la lunga estate del Parco Tittoni alza il siparioTittoni presente. Il festival al Parco Tittoni di Desio è ormai un must dell’estate brianzola: l’edizione 2026 sfoggia un fitto cartellone da oggi al 6 settembre con oltre ... leggo.it Il Festival Parco Tittoni fa 100. Da Finardi ai Matrioska, che estatePresentato il programma della manifestazione, tre mesi e mezzo di concerti e spettacoli dal vivo per tutti i gusti ... ilgiorno.it