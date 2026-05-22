IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta

Questa mattina, tra le pagine dei giornali, si analizza il ruolo della flottiglia, con un focus sulla sua presenza come elemento che potrebbe influenzare le rotte tra le principali città italiane. L'articolo evidenzia come le mosse di questa operazione siano facilmente anticipate e come, in alcuni casi, sembrino mirare a eliminare collegamenti tradizionali tra alcune città. Nessun elemento lascia spazio a interpretazioni diverse dai fatti concreti riportati sui quotidiani.

SUI GIORNALI A CHE SERVE LA FLOTILLA? A FAR SPARIRE MODENA-FIRENZE-COSENZA No, non è Il Tempo a essere dotato di poteri straordinari di previsione e preveggenza, ma sono gli altri ad essere maledettamente prevedibili. Da giorni vi segnaliamo l'arretramento nella foliazione (ogni giorno tre-quattro pagine più all'indietro) delle notizie sul rischio del terrorismo islamico a casa nostra. Le notizie oggi sarebbero ben tre: l'attentato a Modena, l'arresto del mini-jihadista a Firenze, la condanna di un altro propagandista tra Cosenza e Catanzaro. Ecco: a che serve - mediaticamente parlando - l'operazione Flotilla? A far sparire dai giornali tutto ciò che ruota intorno al tema sgradito alla stampa “accogliente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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