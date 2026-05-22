Domani e domenica si svolgerà a Castelfidardo la Due Giorni Marchigiana di ciclismo, una competizione che coinvolge le categorie under 23 e elite. L’evento si svolge in due giornate nelle Marche e prevede diverse tappe. Tra i partecipanti ci sarà anche il tecnico della nazionale under 23, presente per seguire da vicino le gare. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario ciclistico locale e internazionale.

Domani e domenica a Castelfidardo si correrà la Due Giorni Marchigiana di ciclismo, vetrina di livello internazionale per le categorie under 23-elite. Un trampolino di lancio anche per la maglia azzurra, da indossare al Giro Next Gen e Tour de L’Avenir. Sulle strade fidardensi non mancherà infatti il c.t. della Nazionale Under 23 su strada maschile Marino Amadori, presenza abituale alla Due Giorni perché è sempre "un bel test per verificare le condizioni e vedere all’opera i corridori in un contesto qualificato. Due giornate con percorsi diversi e complementari che richiedono attitudini diverse offrendo possibilità di confronto ad alto livello vista la presenza di squadre molto interessanti" le parole del c. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico under 23 a Castelfidardo. Le gare domani e domenica. Due giorni marchigiana. C’è anche il ct Amadori

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