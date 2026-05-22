Il teatro contemporaneo si racconta con Z Generation meets Teatre

Si è conclusa con un nuovo e significativo riscontro di pubblico, tra eventi pomeridiani e scolastici, la rassegna “Z Generation meets Theatre”, il progetto ideato e promosso da Officine della Cultura che, dall’8 febbraio al 19 aprile - oltre agli incontri con le scuole proseguiti fino al 15. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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