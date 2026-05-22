L’Inter ha raggiunto una doppietta storica vincendo sia la Coppa Italia che lo Scudetto nella stessa stagione. Cristian Chivu ha giocato un ruolo importante in questa impresa, contribuendo alle vittorie della squadra. La squadra ha conquistato i due trofei dopo aver superato diverse sfide nel corso del campionato e della competizione nazionale. Questa sequenza di successi rappresenta un risultato significativo per il club, che si aggiunge alle sue storiche affermazioni nel calcio italiano.

"> Cristian Chivu e l’impresa dell’Inter: doppietta storica in Coppa Italia e Scudetto. ROMA, ITALIA – 13 MAGGIO: Cristian Chivu, allenatore dell’FC Internazionale, festeggia dopo la vittoria della finale di Coppa Italia contro la SS Lazio, tenutasi allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma. Con un punteggio di 2-0, Chivu ha portato la sua squadra a ottenere un trionfo straordinario. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato che vincere il campionato e la Coppa Italia è “mai da dare per scontato”. Dopo una stagione difficile, culminata in un totale vuoto, Chivu ha preso le redini della squadra al posto di Simone Inzaghi, portandola a conquistare il doppio trofeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il successo dell’Inter non è mai scontato, dopo la conquista di due trofei.

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