Il sindaco di Cinto Ivano Giacomin | Perdiamo una figura storica del paese

Il consigliere comunale di Cinto Euganeo è deceduto il 22 maggio in un incidente stradale avvenuto nel paese. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso rammarico per la perdita di una figura storica del territorio. Le bandiere del municipio sono state poste a mezz’asta in segno di rispetto e cordoglio. La vittima aveva 69 anni e la sua scomparsa ha suscitato attenzione tra i membri dell’amministrazione comunale e i cittadini.

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