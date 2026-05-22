Il sindaco di Cinto Ivano Giacomin | Perdiamo una figura storica del paese
Il consigliere comunale di Cinto Euganeo è deceduto il 22 maggio in un incidente stradale avvenuto nel paese. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso rammarico per la perdita di una figura storica del territorio. Le bandiere del municipio sono state poste a mezz’asta in segno di rispetto e cordoglio. La vittima aveva 69 anni e la sua scomparsa ha suscitato attenzione tra i membri dell’amministrazione comunale e i cittadini.
Bandiere del municipio di Cinto Euganeo a mezz'asta in segno di rispetto e cordoglio per l'improvvisa scomparsa del consigliere comunale Paolo Barbiero, 69 anni, rimasto vittima oggi 22 maggio di un grave incidente stradale in paese che di fatto non gli ha dato scampo. La notizia della tragedia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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