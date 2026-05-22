Il Salone del Libro di Torino si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario fieristico dell’azienda, che pochi giorni prima aveva partecipato a Napoli Comicon 2026. In questa occasione, Gigaciao ha registrato un aumento del 20% nelle vendite rispetto all’edizione precedente dello stesso evento. Anche nell’edizione 2026 del Salone di Torino, sono stati raggiunti risultati significativi, consolidando la presenza dell’azienda nel settore editoriale e nel mondo degli eventi culturali.

A sole due settimane dal termine di Napoli Comicon 2026, dove Gigaciao ha registrato un incremento dei volumi di vendita del 20% rispetto ai dati dello scorso anno nello stesso festival, anche nell’edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino si sono raggiunti obiettivi importanti. Al primo posto dei libri a fumetti più attesi dal pubblico torinese troviamo Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna, la novità editoriale uscita in tutte le fumetterie e librerie proprio nei giorni del Salone. La presenza in fiera di Barbascura X e Sio e l’incontro dei due autori nell’Arena Bookstock con una sala piena di gente, hanno contribuito al successo del fumetto, che è andato sold out con la vendita di 700 copie soltanto nei giorni del festival torinese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Salone del Libro di Torino si conferma un momento fondamentale per l’anno fieristico di Gigaciao

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Salone del libro di Torino 2026, in collegamento con Francesco Giubilei e Giorgio Bozzo

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