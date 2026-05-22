Il ritorno della Flotilla tra kefiah e bandiere della Palestina

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, tutti i membri della Flotilla sono tornati in Italia, raccontando di aver subito violenze e arresti durante l’operazione. Al momento dell’arrivo in aeroporto, hanno confermato di essere stati picchiati e messi in manette, mentre alcuni di loro hanno fornito dettagli anche attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche. Tra i testimoni figurano un esponente del Movimento 5 Stelle e un giornalista di un quotidiano nazionale, entrambi presenti durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutti gli italiani della Flotilla nelle ultime ore hanno fatto rientro a casa. “Ci hanno picchiato e messo le manette ”, hanno raccontato al loro arrivo in aeroporto, ribadendo il racconto fatto anche da Dario Carotenuto, del M5s, e dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani. “Mi hanno buttato a terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo”, è il racconto di un altro attivista. “A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il ritorno della flotilla tra kefiah e bandiere della palestina
© Ilgiornale.it - Il ritorno della Flotilla tra kefiah e bandiere della Palestina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Festa della Liberazione, oggi antifascisti in piazza: bandiere della Palestina a San Paolo, corteo a Roma EstOggi Roma scende in piazza per festeggiare la liberazione dalla dittatura fascista: numerose le iniziative previste per il 25 aprile.

Flotilla, una barca con 3 italiani a Cipro: “Non ci fanno scendere. In porto solo perché abbiamo tolto bandiere Palestina”C’è una barca della Flotilla che lunedì, al termine della giornata degli abbordaggi, si è fermata a Cipro, ma da lì l’equipaggio non può scendere a...

il ritorno della flotillaPicchiati, ammanettati e torturati: il ritorno degli attivisti della Flotilla tra kefiah e bandiere della PalestinaGli attivisti raccontano violenze dopo l’abbordaggio. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e acquisito il video di Ben Gvir ... ilgiornale.it

il ritorno della flotillaFiumicino, il ritorno degli italiani della Flotilla: Percosse, catene, umiliazioni. Il caso che incendia i rapporti tra Roma e IsraeleDalle parole di Dario Carotenuto e Alessandro Mantovani al video di Ben Gvir che ha scioccato l’Europa: cosa è successo davvero, perché il caso pesa ben oltre due rientri, e quali conseguenze politich ... giornalelavoce.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web