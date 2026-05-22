Nelle ultime ore, tutti i membri della Flotilla sono tornati in Italia, raccontando di aver subito violenze e arresti durante l’operazione. Al momento dell’arrivo in aeroporto, hanno confermato di essere stati picchiati e messi in manette, mentre alcuni di loro hanno fornito dettagli anche attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche. Tra i testimoni figurano un esponente del Movimento 5 Stelle e un giornalista di un quotidiano nazionale, entrambi presenti durante l’evento.

Tutti gli italiani della Flotilla nelle ultime ore hanno fatto rientro a casa. “Ci hanno picchiato e messo le manette ”, hanno raccontato al loro arrivo in aeroporto, ribadendo il racconto fatto anche da Dario Carotenuto, del M5s, e dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani. “Mi hanno buttato a terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo”, è il racconto di un altro attivista. “A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno della Flotilla tra kefiah e bandiere della Palestina

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