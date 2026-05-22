Il ricordo dello storico fisioterapista Remino | Nel 1996 Vialli mantenne la promessa fatta due anni prima – ESCLUSIVA VIDEO

Valerio Remino, fisioterapista che ha lavorato per la squadra di calcio, ricorda l’edizione del 1996 della finale di Champions League. Nel suo racconto, spiega che nel 1996 Vialli mantenne una promessa fatta due anni prima, durante quella competizione. La sua testimonianza, rilasciata in esclusiva, offre dettagli sui momenti vissuti durante quella partita e sul ruolo che ha avuto nel supporto ai giocatori. Il video con le sue dichiarazioni è ora disponibile online.

di Alberto Petrosilli Valerio Remino, storico fisioterapista della Juve, ricorda le emozioni della finale di Champions League del 1996: le sue dichiarazioni in esclusiva. Il 22 maggio 1996 la Juventus di Lippi alzava al cielo la sua seconda Champions League. Valerio Remino, fisioterapista della Juventus dal 1980 al 1994, ai microfoni di Juventus News 24, ricorda le emozioni di quella serata e svela alcuni aneddoti riguardanti quello storico gruppo squadra. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Quali ricordi ed emozioni, da tifoso (avendo lasciato la Juve nel 1994) ha di quella serata? «Ho ricordi da tifoso, o ricordi da appassionato, e ho ricordi di vecchia amicizia, di vecchia data, con i sei calciatori che furono i miei giocatori degli ultimi anni del mio passato juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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