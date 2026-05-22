Il richiamo della Uil | La sicurezza non è un’astrazione servono risposte efficaci e non sporadiche
La Uil ha ribadito che la sicurezza sul lavoro non può essere affrontata con iniziative occasionali o dichiarazioni di circostanza. In un comunicato, l’organizzazione ha sottolineato la necessità di risposte concrete e costanti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. La posizione si inserisce nel dibattito sulle misure di prevenzione e protezione, che secondo la sigla devono essere implementate con continuità e senza interruzioni. La richiesta riguarda interventi strutturali e una pianificazione duratura.
“Il tema della sicurezza per noi non può essere trattato con interventi sporadici o dichiarazioni di circostanza. I cittadini chiedono presenza, prevenzione e risposte efficaci”. Così il segretario generale della Uil, Enrico Imolesi, dopo il drammatico episodio di sabato scorso nel cuore del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
L'allarme di Uil su infortuni mortali e stipendi: "Servono risposte su sicurezza e compensi"Il congresso della Feneal Uil provinciale: "Un operaio edile di primo livello a Ravenna prende circa 1.
Santarcangelo, Cna attacca: “Parcheggi, rifiuti e sicurezza, servono risposte concrete”“Come Cna esprimiamo forte preoccupazione e crescente insoddisfazione per l’assenza di risposte concrete sui temi cruciali per il tessuto economico...
Secondo quanto evidenziato dalla UIL Scuola Reggio Calabria, il provvedimento rappresenta un importante richiamo al rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e partecipazione democratica nella gestione della scuola pubblica, soprattutto in relazio facebook
Luisella Lionti riconfermata all'unanimità alla guida della Uil SiciliaFare della Uil Sicilia un presidio sempre più vicino ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle donne e a tutte le fasce sociali più esposte alle disuguaglianze dice Lionti ... rainews.it
Omicidio Bakari, Oliva (UIL Taranto): 'Una tragedia nata nel disagio. Difendiamo la dignità degli ultimi contro ogni ipocrisia'Il coordinatore territoriale della UIL commenta la brutale uccisione del bracciante maliano di 35 anni in Piazza Fontana. Un forte richiamo alle coscienze contro l'abbandono delle periferie, l'emargin ... giornaledipuglia.com