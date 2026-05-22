Il richiamo della Uil | La sicurezza non è un’astrazione servono risposte efficaci e non sporadiche

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil ha ribadito che la sicurezza sul lavoro non può essere affrontata con iniziative occasionali o dichiarazioni di circostanza. In un comunicato, l’organizzazione ha sottolineato la necessità di risposte concrete e costanti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. La posizione si inserisce nel dibattito sulle misure di prevenzione e protezione, che secondo la sigla devono essere implementate con continuità e senza interruzioni. La richiesta riguarda interventi strutturali e una pianificazione duratura.

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“Il tema della sicurezza per noi non può essere trattato con interventi sporadici o dichiarazioni di circostanza. I cittadini chiedono presenza, prevenzione e risposte efficaci”. Così il segretario generale della Uil, Enrico Imolesi, dopo il drammatico episodio di sabato scorso nel cuore del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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