Il richiamo della Uil | La sicurezza non è un’astrazione servono risposte efficaci e non sporadiche

La Uil ha ribadito che la sicurezza sul lavoro non può essere affrontata con iniziative occasionali o dichiarazioni di circostanza. In un comunicato, l’organizzazione ha sottolineato la necessità di risposte concrete e costanti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. La posizione si inserisce nel dibattito sulle misure di prevenzione e protezione, che secondo la sigla devono essere implementate con continuità e senza interruzioni. La richiesta riguarda interventi strutturali e una pianificazione duratura.

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