Durante la dodicesima tappa in una località nota per le sue corse di velocità, un giovane ciclista belga di 23 anni ha sorpreso tutti vincendo la frazione. Al contrario delle aspettative di vedere protagonisti i velocisti, è stato lui a sfuggire agli inseguitori con uno scatto deciso, portando a casa il risultato. La sua azione ha interrotto la normale previsione di una volata tra i favoriti, lasciando sorpresi gli appassionati e gli addetti ai lavori presenti lungo il percorso.

Nella città dei Campionissimi, i campioni lasciano fare. Ti aspetti i velocisti e invece sbuca fuori un ragazzino belga di 23 anni che si va a prendere la tappa numero 12. Gli basta un'accelerazione a 3200 metri da traguardo per sparigliare le carte e togliersi la soddisfazione di vincere la prima tappa in un Grande Giro. Per Alec Segaert è tanta roba. Alle sue spalle, il connazionale Toon Aerts (Lotto Intermarché) e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), nono il nostro Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Novi, oltre ad essere la terra di Girardengo il primo campionissimo della storia - e di un Coppi garzone che da qui si mosse per diventare Campionissimo, è la terra del cioccolato (Novi), ma il Bric Berton risulta amarissimo ai velocisti come Milan, Magnier e Van Uden. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ragazzino Segaert beffa i velocisti: scatto del belga e niente sprint

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