Il protagonista del match Col Potenza un grande Picchio Chakir | Gruppo molto unito
L’Ascoli ha ottenuto una vittoria significativa contro il Potenza, con un risultato che ha messo in evidenza la solidità della squadra. Il protagonista della partita è stato il giocatore che ha segnato il gol decisivo, contribuendo alla vittoria. Chakir ha commentato la coesione del gruppo, sottolineando l’unità tra i giocatori. La partita di ritorno, dopo il pareggio dell’andata, ha confermato la crescita della squadra, che ora si presenta più compatta e determinata.
L’Ascoli adesso può davvero far paura a chiunque. Se la gara d’andata a Potenza (0-0) aveva permesso di rompere il ghiaccio e ritrovare una forma brillante nonostante lo stop di tre settimane, quella di ritorno al Del Duca (1-0) invece ha visto i bianconeri alzare il livello tornando a sviluppare una manovra inarrestabile. Nel corso dell’intera gara la formazione di Tomei ha dominato la formazione rossoblù in lungo e in largo con una percentuale incredibile di possesso palla, una quantità industriale di occasioni gol e tante soluzioni offensive capaci di riuscire a scardinare le maglie avversarie con una semplicità quasi disarmante. I due tiri velenosi di D’Uffizi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Gli impegni del Picchio. Amichevoli per il Picchio: Giulianova e FossombroneDue amichevoli al Del Duca a porte chiuse per alzare i ritmi in vista dell’esordio playoff.
Juventus, Holm è tornato in gruppo. Novità su Cabal e Kalulu in vista del match col Genoa: cos’è successo oggi alla ContinassaRudiger Juventus, il tedesco può sostituire Bremer in caso di partenza eccellente! La strategia del club bianconero, ecco cosa filtra dalla...
LE PAROLE DEL MISTER DOPO IL MATCH COL POTENZA https://www.picenooggi.it/2026/05/17/114423/potenza-ascoli-mister-tomei-molto-contento-della-prestazione/ facebook
Il protagonista del match. Col Potenza un grande Picchio. Chakir: Gruppo molto unitoL’attaccante decisivo: Chi entra fa la differenza e sono contento di aver fatto gol. msn.com