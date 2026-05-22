Il protagonista del match Col Potenza un grande Picchio Chakir | Gruppo molto unito

L’Ascoli ha ottenuto una vittoria significativa contro il Potenza, con un risultato che ha messo in evidenza la solidità della squadra. Il protagonista della partita è stato il giocatore che ha segnato il gol decisivo, contribuendo alla vittoria. Chakir ha commentato la coesione del gruppo, sottolineando l’unità tra i giocatori. La partita di ritorno, dopo il pareggio dell’andata, ha confermato la crescita della squadra, che ora si presenta più compatta e determinata.

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