Il principe William si è lasciato andare alla commozione dagli spalti da cui ha assistito alla vittoria dell’Aston Villa Il video
Durante la finale della UEFA Europa League 2026, il principe William si trovava sugli spalti a seguire la partita dell’Aston Villa. Al momento della vittoria della squadra, è stato ripreso mentre mostrava segni di emozione, con lacrime e gesti di entusiasmo. Un video condiviso sui social ha mostrato il suo coinvolgimento durante l’evento. La partita si è conclusa con la vittoria del club di Birmingham, che ha ottenuto il titolo dopo aver battuto la squadra avversaria.
La passione per il calcio contagia anche i reali, soprattutto davanti a un match importante. E così ecco che il principe William si è lasciato andare alla commozione dagli spalti da cui ha assistito alla vittoria dell’Aston Villa durante la UEFA Europa League Final 2026. Il principe, grande tifoso di calcio e guida della Football Association britannica, è volato a Istanbul, in Turchia, per assistere alla partita. Con lui non c’era il figlio George, anche lui appassionato di calcio, ma alcuni amici di lunga data che hanno tifato e applaudito, sudando freddo davanti ai tentativi di fare gol dello sconfitto Friburgo. A fine serata un’entusiasta William ha voluto condividere sui social la gioia: « Notte straordinaria! Congratulazioni ai giocatori, alla squadra e a tutto lo staff del club ». 🔗 Leggi su Amica.it
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