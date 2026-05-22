Il principe William si è lasciato andare alla commozione dagli spalti da cui ha assistito alla vittoria dell’Aston Villa Il video

Durante la finale della UEFA Europa League 2026, il principe William si trovava sugli spalti a seguire la partita dell’Aston Villa. Al momento della vittoria della squadra, è stato ripreso mentre mostrava segni di emozione, con lacrime e gesti di entusiasmo. Un video condiviso sui social ha mostrato il suo coinvolgimento durante l’evento. La partita si è conclusa con la vittoria del club di Birmingham, che ha ottenuto il titolo dopo aver battuto la squadra avversaria.

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