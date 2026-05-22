Il principe Pallavicino entra in Airidea acquisito il 40% della società

Il 19 maggio 2026, a Genova, è stato annunciato che il principe Pallavicino ha acquisito il 40% di Airidea. L’operazione è stata portata avanti da Global Group, società collegata al principe. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sui motivi dell’accordo. L’ingresso del principe Pallavicino nella società rappresenta ora una quota significativa nella struttura azionaria di Airidea.

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