Il primo da mandare via dalla Juventus | follia totale soldi buttati

Durante una stagione caratterizzata da risultati insoddisfacenti, si è aperto un dibattito sulla gestione della squadra. In particolare, si è parlato di alcune decisioni fatte dalla dirigenza e delle possibili conseguenze per il futuro. La discussione si è spostata oltre il campo di gioco, coinvolgendo aspetti economici e strategici. Tra le voci più insistenti, si è fatto riferimento a un giocatore considerato il primo da lasciare, con commenti che criticano le scelte fatte e le risorse spese.

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di Alessio Lento Quando una stagione lascia più domande che risposte, la discussione smette di riguardare soltanto il campo. A un certo punto il problema si sposta più in alto, dentro gli uffici, nelle stanze dove si costruiscono le squadre e dove si decide che direzione prendere. Perché perdere una partita può capitare, sbagliare un acquisto anche. Succede a tutti. Ma quando si inizia a mettere in discussione il metodo, allora il discorso diventa più pesante. E attorno alla Juventus, ormai da mesi, gira proprio questa sensazione: non tanto l’errore singolo, quanto l’impressione di una struttura che fatichi ancora a trovare un’identità precisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - “Il primo da mandare via dalla Juventus”: follia totale, soldi buttati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Tutti i soldi buttati da Orbán sul calcioÈ una domenica di inizio febbraio in Ungheria, e nello stadio Pancho Arena di Felcsút si gioca una partita della massima serie. Leggi anche: "Soldi buttati al vento": nel centro civico (risistemato) a Monza è già tutto da rifare Non credo che mandare via Spalletti sia la soluzione più giusta adesso. Rimandare continuamente l'inizio di un progetto non è l'ideale per una squadra come la Juventus. Il primo passo è capire chi è DEGNO, dai vertici al campo, e ripartire da quei pochi nomi x.com Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit Il primo da mandare via dalla Juventus: follia totale, soldi buttatiQuando una stagione lascia più domande che risposte, la discussione smette di riguardare soltanto il campo. A un certo punto il problema si sposta più in alto, ... juventusnews24.com Lecce-Juventus 0-1 – Vlahovic da record: la partita del serboBastano 11 secondi a Vlahovic per mandare la palla in rete. Ed è il gol più veloce della storia della Juventus: battuto il record di Vidal contro l'Inter del 3-11-2012 (18 secondi). Dal 2004 a oggi, ... tuttojuve.com