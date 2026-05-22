Il primo da mandare via dalla Juventus | follia totale soldi buttati
Durante una stagione caratterizzata da risultati insoddisfacenti, si è aperto un dibattito sulla gestione della squadra. In particolare, si è parlato di alcune decisioni fatte dalla dirigenza e delle possibili conseguenze per il futuro. La discussione si è spostata oltre il campo di gioco, coinvolgendo aspetti economici e strategici. Tra le voci più insistenti, si è fatto riferimento a un giocatore considerato il primo da lasciare, con commenti che criticano le scelte fatte e le risorse spese.
di Alessio Lento Quando una stagione lascia più domande che risposte, la discussione smette di riguardare soltanto il campo. A un certo punto il problema si sposta più in alto, dentro gli uffici, nelle stanze dove si costruiscono le squadre e dove si decide che direzione prendere. Perché perdere una partita può capitare, sbagliare un acquisto anche. Succede a tutti. Ma quando si inizia a mettere in discussione il metodo, allora il discorso diventa più pesante. E attorno alla Juventus, ormai da mesi, gira proprio questa sensazione: non tanto l’errore singolo, quanto l’impressione di una struttura che fatichi ancora a trovare un’identità precisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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