Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, ovvero il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, si aggira oggi a 0,111 euro per chilowattora. Questo valore si riferisce alle quotazioni aggiornate al 22 maggio 2026. Durante la giornata, sono state registrate variazioni orarie che hanno influenzato l’andamento complessivo del prezzo. I dati indicano come il costo dell’energia elettrica sul mercato nazionale abbia subito cambiamenti rispetto ai giorni precedenti.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 22 Maggio 2026 si attesta a 0,111 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (21 Maggio 2026), si osserva che il prezzo minimo è stato di 0,0087 €kWh (ore 13), mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1828 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 15), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20 e le 23. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 22052026 0,111. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CPI explained: what todays inflation report really measures MERCATO ELETTRICO Oggi venerdì 22/05/26 PUN a 111,24 €/MWh. Il sole porta PUN molto basso nelle ore centrali e prezzi zonali nulli al centro-sud del Paese: PUN a ~9 €/MWh per 2 ore Prezzo Zonale a 0 €/MWh al centro - sud e isole pe x.com Tornano le offerte a prezzo fisso su luce e gas: come attivarleNelle offerte a prezzo fisso il costo della componente energia rimane costante per il periodo definito nel contratto: si parte in genere da 12 mesi, ma sul mercato libero si trovano offerte con tariff ... key4biz.it Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,115 €/kWh – 21 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 21 Maggio 2026, un valore di 0,115 ... quifinanza.it