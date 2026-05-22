Il premio può scattare dal 42% Stabilicum testo base più vicino La maggioranza alza la soglia
La maggioranza sta lavorando per modificare la proposta di riforma elettorale. La soglia per il premio di maggioranza potrebbe salire al 42%, con la nuova versione del testo base più vicina a questa percentuale. La discussione si concentra sulla soglia richiesta per ottenere il premio di maggioranza e sulla possibilità di modificare i parametri attuali. La questione rimane al centro del confronto tra i membri della maggioranza, senza ancora una decisione definitiva.
Roma, 22 maggio 2026 – Maggioranza al lavoro per riformulare la proposta di riforma elettorale. Resta inalterata l’impostazione proporzionale con vincolo di coalizione e premio di maggioranza, ma sale dal 40 al 42% la soglia da superare per ottenere il premio, scende a 222 – pari al 55,5% – il tetto dei deputati per la coalizione vincente e viene eliminato il ballottaggio in favore del proporzionale puro nel caso in cui le coalizioni rimangano sotto il 40%. Queste le principali modifiche allo studio della proposta "Bignami bis", che verrebbe presentata come testo base al termine della discussione generale nella Commissione affari costituzionali di Montecitorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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