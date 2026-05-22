La maggioranza sta lavorando per modificare la proposta di riforma elettorale. La soglia per il premio di maggioranza potrebbe salire al 42%, con la nuova versione del testo base più vicina a questa percentuale. La discussione si concentra sulla soglia richiesta per ottenere il premio di maggioranza e sulla possibilità di modificare i parametri attuali. La questione rimane al centro del confronto tra i membri della maggioranza, senza ancora una decisione definitiva.

Roma, 22 maggio 2026 – Maggioranza al lavoro per riformulare la proposta di riforma elettorale. Resta inalterata l’impostazione proporzionale con vincolo di coalizione e premio di maggioranza, ma sale dal 40 al 42% la soglia da superare per ottenere il premio, scende a 222 – pari al 55,5% – il tetto dei deputati per la coalizione vincente e viene eliminato il ballottaggio in favore del proporzionale puro nel caso in cui le coalizioni rimangano sotto il 40%. Queste le principali modifiche allo studio della proposta "Bignami bis", che verrebbe presentata come testo base al termine della discussione generale nella Commissione affari costituzionali di Montecitorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il premio può scattare dal 42%. Stabilicum, testo base più vicino. La maggioranza alza la soglia

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