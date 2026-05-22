Un ponte che collega 300 persone è stato realizzato recentemente con l’obiettivo di offrire supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari. L’associazione che ha promosso questa iniziativa organizza attività e proposte dedicate a coloro che affrontano la malattia, con l’intento di aiutarli a uscire dalla dimensione della malattia e vivere esperienze diverse. L’iniziativa si rivolge a chi cerca momenti di sostegno e di socialità in un percorso difficile.

L’ASSOCIAZIONE. Attività e proposte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. «Per uscire dalla dimensione della malattia e a vivere esperienze diverse». Non soltanto cure mediche, ma anche attività capaci di aiutare le persone a ritrovare equilibrio, relazioni e momenti di normalità durante la malattia. È questa la filosofia di The Bridge for Hope-Il Ponte della Speranza, associazione nata nel gennaio del 2016 a Bergamo per offrire gratuitamente attività e proposte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. A ricordarne la storia è Serena Panzeri, presidente e tra le fondatrici dell’organizzazione: «L’idea è nata durante la malattia di mio papà - spiega -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il Ponte della Speranza unisce 300 persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Rogoredo (MI), maxi operazione nel boschetto della droga: 300 agenti coinvolti, 1.300 persone controllate e 4 arrestiIl servizio ha interessato il boschetto della droga, la stazione ferroviaria, le fermate della metro di Rogoredo e San Donato e le zone limitrofe 300...

Taranto, il Rotary promuove le “Giornate Rotariane della Salute”: 300 prestazioni gratuite per le persone fragiliTarantini Time QuotidianoIl Rotary Club Taranto presenta le “Giornate Rotariane della Salute”, un’iniziativa solidale che nel mese di aprile offrirà...

Un anno fa Papa Leone XIV veniva scelto come successore di Pietro. Primo pontefice agostiniano, ha già tracciato un cammino di speranza per milioni di persone nel mondo, con un forte impegno per la pace declinato in appelli e in un intenso lavoro diplomat x.com

Spero di non aver bruciato questo ponte... Ho iniziato a transitionare grazie a questo sub dopo aver aspettato quasi 50 anni per farlo... i traduttori mi hanno ispirato a realizzare finalmente il mio sogno di vita di allineare la mia anima femminile! Ho 63 anni reddit

Il Ponte della Speranza unisce 300 personeAttività e proposte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Per uscire dalla dimensione della malattia e a vivere esperienze diverse. ecodibergamo.it

’Il ponte della speranza’, dieci volontari in KenyaDa Pistoia al Kenya, per dare il loro contributo in progetti a favore della popolazione locale. Questo il viaggio intrapreso qualche giorno fa da dieci volontari, in massima parte provenienti da ... lanazione.it