Il PD lancia la campagna per il Lepore-bis

Il Partito Democratico di Bologna ha avviato la campagna elettorale in vista delle prossime amministrative, con il sindaco Matteo Lepore che si appresta a concorrere per un secondo mandato. La candidatura del primo cittadino è stata ufficializzata, e il partito ha iniziato le attività di sostegno alla sua riconferma. Le elezioni sono previste nel prossimo futuro, e il partito sta definendo le strategie per la campagna elettorale. La sfida elettorale si concentrerà sulla conferma della leadership attuale.

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Il Partito Democratico bolognese guarda alle prossime elezioni amministrative, che vedranno il sindaco Matteo Lepore correre per il secondo mandato. La macchina dem si mette in moto in questi giorni con il lancio della campagna "Bologna per te, tu per Bologna".Il percorso, che si snoderà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NEW Vimeo for Artists, Meta Backlash & Rive Blows Our Minds AGAIN | Motion Mondays Sullo stesso argomento Bologna in fiamme: il sindaco Lepore lancia un appelloMatteo Lepore ha inviato un messaggio diretto alla cittadinanza bolognese in un momento di forte tensione sociale. Chiusa a Cascina la campagna elettorale del centrosinistra: Michelangelo Betti corre per il bisCASCINA – Si è chiusa in Corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito Democratico a sostegno di Michelangelo... Elezioni comunali di Bologna, Fratelli d'Italia: Sì a un candidato civico. Ma no a FaviaIl nome giusto per battere Lepore? Per ora non è ancora emerso. Via al giro di incontri dei Meloniani nei vari quartieri per ascoltare le priorità dei cittadini ... msn.com Manifesto di cattolici ed ex Pd lancia un’altra sfida civica a Lepore. Tra i firmatari Luca ProdiNell’ingorgo civico di candidati vecchi e nuovi che ogni giorno sfida Lepore l’ultimo manifesto, in ordine di tempo, tiene insieme l’ex Pd anti Pd Andrea De Pasquale, primo firmatario (attento ai ... bologna.repubblica.it