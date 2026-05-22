Nella città di Castello, la polizia ha promosso un progetto nelle scuole dedicato al ‘Patentino digitale’. Durante le attività, gli studenti hanno partecipato a sessioni di formazione in cui sono stati affrontati i rischi e le opportunità legate all’uso di internet. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi e prevedeva anche il rilascio di un attestato che certifica le competenze acquisite in materia di sicurezza online. Il percorso si è svolto nel rispetto delle norme e delle modalità previste per le attività scolastiche.

CITTA’ DI CASTELLO – Un progetto che ha visto gli studenti impegnati in un percorso di formazione sui rischi e le opportunità del web. L’obiettivo è "rendere i giovani utenti della rete più consapevoli dei propri diritti e doveri digitali, contrastando fenomeni complessi come il cyberbullismo, il sexting e l’adescamento online". Si è tenuta martedì nella scuola primaria San Pio, la cerimonia di consegna del " Patentino Digitale " agli studenti delle classi 4 e 5, alla presenza degli insegnanti e di alcuni genitori. All’evento ha preso parte anche il dirigente del locale Commissariato di polizia Adriano Politano, a testimonianza della costante collaborazione col mondo della scuola sul tema della sicurezza online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Patentino digitale’. La polizia nelle scuole

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