Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Rosa e Marcello si sono fatti una promessa d'amore in ospedale prima che lei si sottoponesse all'intervento. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 maggio 2026: c'è ancora speranza per Odile e Matteo? Mirella decide di. Insieme ai clienti le Veneri festeggeranno al Paradiso la vittoria del al Giro d’Italia conquistata da Felice Gimondi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 maggio 2026: Rosa è fuori pericolo, Mirella prende una decisione

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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11-15 maggio: Cesare torna e nasconde un segreto pericoloso

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