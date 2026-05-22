Il papà di Ettore | Dato per vegetale ora ride e scherza I centri estivi lo aiutano ma non ci sono fondi

Riccardo Dal Porto, padre di Ettore, ha condiviso la sua esperienza nel cercare di far frequentare i centri estivi al figlio, che in passato era stato dato per vegetale. Ora Ettore può ridere e scherzare, grazie anche all’aiuto di queste strutture, ma la mancanza di fondi rappresenta ancora un ostacolo. Dal Porto ha espresso come le istituzioni spesso facciano sentire le famiglie come un peso, nonostante i loro figli abbiano diritto a una vita dignitosa.

Riccardo Dal Porto racconta la sua battaglia per permettere al figlio Ettore di avere una vita piena e felice anche frequentando i centri estivi: "Le istituzioni ci fanno sentire un peso, ma i nostri bambini meritano una vita dignitosa, e anche noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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