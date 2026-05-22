A Noale, ogni mattina, una fila discreta si forma davanti a Tocio, il negozio di pane e dolci. Le persone arrivano con l’intento di acquistare una pagnotta, una brioche o semplicemente di vivere un momento di routine condivisa. Il rito del pane, elemento quotidiano per molti, si ripete senza che nessuno si chieda molto di più, limitandosi a seguire un’abitudine consolidata. La scena si ripete da tempo, mantenendo una certa continuità nel tessuto cittadino.

A Noale, ogni mattina, una fila discreta accompagna l’apertura di Tocio. C’è chi passa per una pagnotta, chi per una brioche, chi per ritrovare un ritmo che somiglia più a un’abitudine condivisa che a un acquisto. A Monza, il Forno Del Mastro lavora su grani, farine e relazioni agricole, ma anche su una forma precisa di prossimità: il pane come oggetto semplice solo in apparenza, capace di portare dentro di sé territorio, tecnica, tempo e una certa idea di comunità. Molto più a sud, nel Belìce, nei giorni che precedono il 19 marzo, le mani delle donne modellano farina e acqua in agnelli, palme, trecce, architetture effimere destinate agli altari di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il pane è un rito che non si rinnova da solo

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