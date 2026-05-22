Il padre di Sempio in tv | Mio figlio è innocente Vigliaccata contro di lui

In un’intervista televisiva, il padre di Sempio ha dichiarato la piena fiducia nell’innocenza del figlio, affermando che non ha alcuna responsabilità nell’omicidio di Chiara Poggi. Ha definito le accuse rivolte contro di lui come una vigliaccata e ha ribadito che il proprio figlio non ha nulla a che fare con il delitto. La famiglia ha espresso la convinzione che il giovane sia estraneo alla vicenda, sostenendo la sua innocenza pubblicamente.

GARLASCO (Pavia) "Siamo forti dell’innocenza di mio figlio. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.". Giuseppe Sempio sta per congedarsi dal giornalista del Tg1. Tenace, tetragono come sempre nella difesa di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. "Mio figlio quel giorno era a casa con me. Guardarlo negli occhi per chiedergli se c’entra qualcosa con l’omicidio? Non c’era bisogno di guardarlo negli occhi: stava a casa con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il padre di Sempio: Mio figlio è innocente

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