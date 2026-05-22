Negli ultimi tempi, diverse aziende produttrici di orologi hanno iniziato a integrare elementi provenienti dai videogiochi nelle loro collezioni. Di recente, una nota marca ha annunciato la creazione di un modello ispirato a un personaggio di un videogioco molto popolare, con l’obiettivo di unire il mondo digitale a quello reale. La presentazione di questo orologio avviene in concomitanza con il lancio di un nuovo videogioco, rafforzando così il legame tra i due settori e attirando l’attenzione di appassionati di entrambe le aree.

I produttori di orologi traggono sempre più spesso ispirazione da una fonte inattesa: i videogiochi. L'ultima casa orologiera a portare un orologio direttamente dal tuo avatar preferito al polso nella vita reale è Omega. Con il lancio del nuovo Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light, la storica casa svizzera ha trasformato un orologio immaginario di un videogioco in un oggetto di lusso del mondo reale. Non si tratta di un oggetto di scena. Né di un vago riferimento. È un vero e proprio orologio di produzione, realizzato per essere identico a quello indossato da Bond nel videogioco 007 First Light di IO Interactive e Amazon MGM Studios, in uscita tra poco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo orologio Omega di James Bond è stato progettato per un videogioco

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NEW Omega Seamaster James Bond First Light

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