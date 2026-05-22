Il Nobel Alain Aspect ospite del Sabato delle Idee | domani a Napoli nella sede della Fondazione Salvatore

Domani a Napoli si terrà un evento intitolato “Meccanica quantistica che diventa tecnologia”, organizzato da Il Sabato delle Idee e dalla Fondazione Salvatore. L’incontro vedrà la partecipazione del Nobel Alain Aspect, noto per i suoi studi sulla meccanica quantistica. La manifestazione si svolgerà presso la sede della Fondazione Salvatore e si concentrerà su temi legati alle applicazioni pratiche della fisica quantistica. L’appuntamento è previsto per le ore pomeridiane e sarà aperto al pubblico interessato.

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Si terrà domani, sabato 23 maggio, a Napoli l’incontro dal titolo “Meccanica quantistica che diventa tecnologia”, promosso da Il Sabato delle Idee e dalla Fondazione Salvatore. Ospite centrale dell’appuntamento sarà il premio Nobel per la Fisica Alain Aspect Alain Aspect, tra i protagonisti della ricerca che ha trasformato la comprensione della meccanica quantistica in un terreno concreto di innovazione tecnologica. L’incontro è in programma alle ore 10 nella sede della Fondazione Salvatore, in viale Gramsci 4 a Napoli. L’evento sarà anche occasione per la presentazione del volume “Se Einstein avesse saputo. Dalle rivoluzioni quantistiche a una nuova idea di realtà”, pubblicato da Raffaello Cortina Editore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Premio Nobel. Alain Aspect per Science LabIl Premio Nobel per la fisica Alain Aspect, arriva questa sera alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo. L'Arezzo Science Lab accoglie il premio Nobel Alain AspectÈ in arrivo il super ospite internazionale di questa edizione di Arezzo Science Lab: Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica. Il Nobel per la fisica Alain Aspect stasera ad Arezzo x.com Il Premio Nobel. Alain Aspect per Science LabIl Premio Nobel per la fisica Alain Aspect, arriva questa sera alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo. Sarà proprio il professore il prossimo ospite internazionale dell’edizione 2026 di Arezzo Science L ... lanazione.it Ad Arezzo Science Lab arriva il Premio Nobel Alain AspectArezzo, 14 maggio 2026 – Arezzo Science Lab, arriva il Premio Nobel Alain Aspect. E’ in arrivo il super ospite internazionale di questa edizione di Arezzo Science Lab: il Prof. Alain Aspect, Premio No ... lanazione.it