Il Natale amaro di Pedro Almodóvar

Il nuovo film del regista spagnolo racconta una storia intensa e complessa, ambientata durante le festività natalizie. La narrazione si concentra su personaggi coinvolti in eventi drammatici, che si sviluppano in un contesto di tensione e dolore. La pellicola presenta un intreccio di emozioni contrastanti, con momenti di dolcezza e di sofferenza che si alternano lungo tutta la trama. La regia mette in evidenza scene che lasciano un forte impatto visivo e emotivo sul pubblico.

Direttamente dal concorso del festival di Cannes, arriva in sala Amarga navidad, il nuovo bellissimo film di Pedro Almodóvar. Un’opera con più strati che dà quasi una vertigine, estremamente profondo e doloroso, ma pieno di grazia. E non privo di un certo sommesso umorismo che, essendo l’autoritratto del regista nei momenti di crisi creativa e del suo narcisismo, riesce a raggiungere una dimensione molto umana e universale sulla solitudine contemporanea. Durante la conferenza stampa di presentazione del film, Almodóvar ha polemizzato duramente con Donald Trump e Benjamin Netanyahu, definiti dei “mostri”. Sempre al festival francese un altro... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Nelle sale Amarga Navidad il Natale amaro di Pedro Almodovar

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