Il Napoli si aggrappa a McTominay | il suo futuro dice rinnovo
Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di un calciatore di centrocampo, con voci che indicano un possibile rinnovo contrattuale. La società ha deciso di puntare su di lui, considerandolo un elemento chiave per la squadra. Le trattative tra le parti sono in corso e, al momento, non sono state rese note ufficialmente le decisioni finali. La situazione resta incerta, ma sembra che ci siano segnali positivi per il prolungamento del contratto.
Nel grigio e fosco mare d’incertezza che avvolge queste giornate — Sarri sì, Sarri no, Italiano, spogliatoio spaccato e altre amenità — emerge con forza l’appiglio, il salvagente nel mare, lo spiraglio di luce nel buio. E, come sempre, tale spiraglio non poteva che impersonificarsi nella chioma bionda di Scott McTominay. Eh sì, perché quando di certezze se ne hanno poche, bisogna aggrapparsi a quelle più solide e più affidabili. E più solide di Scott McTominay, al momento, a Napoli non ce ne sono. Fortunatamente, il suo rinnovo sembra molto vicino. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli-McTominay, avanti insieme. Si legge sul Corsport: “E ora, sipario con l’Udinese e salto triplo: nel suo futuro c’è il rinnovo, c’è il prolungamento del contratto in scadenza nel 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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