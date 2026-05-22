Il Napoli si aggrappa a McTominay | il suo futuro dice rinnovo

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di un calciatore di centrocampo, con voci che indicano un possibile rinnovo contrattuale. La società ha deciso di puntare su di lui, considerandolo un elemento chiave per la squadra. Le trattative tra le parti sono in corso e, al momento, non sono state rese note ufficialmente le decisioni finali. La situazione resta incerta, ma sembra che ci siano segnali positivi per il prolungamento del contratto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui