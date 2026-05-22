Il mondo dell' enogastronomia piemontese piange Carlo Petrini morto a 76 anni

Da torinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dell'enogastronomia piemontese si è svegliato con la notizia della scomparsa di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, avvenuta giovedì 21 maggio 2026 nella sua abitazione di Bra, nel Cuneese. Petrini aveva 76 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e alle associazioni legate al movimento che aveva creato. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra gli appassionati e gli operatori del settore.

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Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, è morto all'età di 76 anni nella serata di ieri, giovedì 21 maggio 2026, nella sua casa di Bra, nel Cuneese, dove era nato. Lo ha reso noto lo stesso gruppo da lui fondato nel 1986 con l'obiettivo di promuovere il diritto al piacere e a un cibo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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