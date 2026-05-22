Il mio sindaco è in ferie ma speriamo torni presto

In questi giorni, sono stato chiamato due volte da un’agenzia che conduce sondaggi politici. Il mio sindaco, attualmente in ferie, non è disponibile, e si spera che possa tornare presto in carica. La comunicazione con l’amministrazione locale si è interrotta temporaneamente a causa dell’assenza del primo cittadino. Le chiamate sono arrivate senza preavviso e hanno riguardato questioni legate a preferenze politiche e opinioni sulla gestione del territorio.

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