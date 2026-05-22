Il mio sindaco è in ferie ma speriamo torni presto
In questi giorni, sono stato chiamato due volte da un’agenzia che conduce sondaggi politici. Il mio sindaco, attualmente in ferie, non è disponibile, e si spera che possa tornare presto in carica. La comunicazione con l’amministrazione locale si è interrotta temporaneamente a causa dell’assenza del primo cittadino. Le chiamate sono arrivate senza preavviso e hanno riguardato questioni legate a preferenze politiche e opinioni sulla gestione del territorio.
In questi giorni, per ben due volte, sono stato contattato da un’agenzia che svolge sondaggi politici. Voleva sottopormi un questionario sulle amministrative messinesi. Credo interpellino in base al luogo di nascita. Quando faccio presente che vivo a Milano da 54 anni, e quindi non sono un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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