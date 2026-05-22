Il mio sindaco è in ferie ma speriamo torni presto

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni, sono stato chiamato due volte da un’agenzia che conduce sondaggi politici. Il mio sindaco, attualmente in ferie, non è disponibile, e si spera che possa tornare presto in carica. La comunicazione con l’amministrazione locale si è interrotta temporaneamente a causa dell’assenza del primo cittadino. Le chiamate sono arrivate senza preavviso e hanno riguardato questioni legate a preferenze politiche e opinioni sulla gestione del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In questi giorni, per ben due volte, sono stato contattato da un’agenzia che svolge sondaggi politici. Voleva sottopormi un questionario sulle amministrative messinesi. Credo interpellino in base al luogo di nascita. Quando faccio presente che vivo a Milano da 54 anni, e quindi non sono un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Giant 1950s Alien Invasion That Raised the Dead - Vintage Monster Movie

Video The Giant 1950s Alien Invasion That Raised the Dead - Vintage Monster Movie

Sullo stesso argomento

Guerra in Iran, è ufficiale: cancellati i gran premi di Formula 1 in Bahrein e Arabia Saudita. “Speriamo torni presto la calma e la sicurezza”I Gran Premi di Formula 1 del Bahrein e di Jeddah, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in corso...

Leggi anche: Vergara, la Gazzetta ci fa il pistolotto: speriamo che ora con Anguissa e De Bruyne, non torni in panchina

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web