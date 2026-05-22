Ricordo bene un tempo in cui nel mio paese mancavano servizi essenziali come acqua, luce e pane. La mancanza di soccorsi, tende, medici e vigili del fuoco era evidente e quotidiana, lasciando la comunità in condizioni difficili. In questo scenario, Carlin aveva una scatola delle idee che sembrava rappresentare un piccolo rifugio di invenzioni e soluzioni, anche se la realtà di allora era fatta di esigenze urgenti e bisogni immediati.

Nel mio paese mancava l’acqua, la luce, il pane. Mancavano i soccorsi, le tende, i medici, i vigili del fuoco. Mancavano all’appello anche due miei amici, perduti sotto le pietre del più disastroso terremoto della seconda metà del secolo scorso. Nel mio paese non arrivò l’esercito, non arrivò la Protezione civile che infatti non era nemmeno costituita. Giunse lui, Carlin Petrini che guidava i volontari dell’ Arci di Bra. Il 23 novembre del 1980 c’erano non due, non tre, ma venticinque Italia. L’una più distante dall’altra. E la mia piccola Italia si chiamava Palomonte, un paesino in provincia di Salerno, nell’alta valle del Sele. Carlin non ci portò biscotti e pane, le cucine da campo furono attenzioni del comune di Milano, ma ci abituò alla parola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mio ricordo di Carlin e la sua meravigliosa scatola delle idee

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