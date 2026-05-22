Il Milan piomba su Scamacca | può essere lui la prima punta per Allegri Ecco i motivi

Il Milan ha messo nel mirino Gianluca Scamacca come possibile prima punta per il modulo 3-5-2 di Allegri. La società sta valutando questa opzione nell’ambito delle operazioni di calciomercato per rafforzare l’attacco. Scamacca, attualmente in una squadra di serie A, rappresenta una delle scelte considerate per sostituire o affiancare i giocatori già presenti in rosa. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle modalità e sui tempi di eventuale trasferimento.

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Spazio già al calciomercato estivo per i rossoneri: Massimiliano Allegri potrebbe restare, specialmente con la qualificazione in Champions League (servono tre punti contro il Cagliari) che potrebbe fare scattare il rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro. Una delle prime richieste dell'allenatore livornese resta una prima punta di fisico per il suo 3-5-2. Secondo 'Tuttosport' il Milan sta seguendo Gianluca Scamacca: l'attaccante può lasciare l'Atalanta durante il calciomercato estivo perché il suo contratto scade nel 2027 e non ci sono dialoghi in corso per un possibile rinnovo. Tra le idee dei rossoneri per l'attacco ci sarebbe anche quella della prima punta italiana classe 1999. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan piomba su Scamacca: può essere lui la prima punta per Allegri. Ecco i motivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, ecco chi può essere il nuovo esterno: Tare scommette su di luiMentre la stagione 2025-2026 compie il suo percorso, a 'Casa Milan' pensano già alla sessione estiva di calciomercato, quella che preparerà un'annata... Leggi anche: “Può essere decisivo”, Allegri si espone prima di Napoli-Milan: fissato l’obiettivo DAL BRASILE - Il Milan piomba su Thiago Silva: presentata l'offerta ift.tt/2ojZU3f x.com DAL BRASILE - Il Milan piomba su Thiago Silva: presentata l'offertaThiago Silva di nuovo al Milan? Possibile. Secondo i Espn i rossoneri avrebbero offerto al brasiliano di concludere la carriera al Milan con un contratto fino al giugno del 2027. Il 41enne è attualmen ... napolimagazine.com Milan, su Laxalt piomba il Betis: l'agente arriva in sede, incontro con Maldini VIDEOCentrata la qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League, per il Milan è tempo di concentrarsi sul mercato per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Chi potrebbe lasciare i rossoneri è Diego ... calciomercato.com