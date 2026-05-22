Il miglior McTominay di sempre | i numeri del biennio Napoli che nessuno si aspettava

Domenica 25 maggio, durante la partita contro l’Udinese, Scott McTominay raggiungerà le 80 presenze con la maglia del Napoli. Questo traguardo rappresenta il miglior rendimento in carriera del calciatore con questa squadra, considerando il suo periodo di permanenza. I numeri di questa stagione e del biennio sono stati superiori alle aspettative di molti, segnando un record personale e un contributo rilevante per la squadra. La partita si svolge in un momento in cui il centrocampista si sta affermando come una figura decisiva.

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