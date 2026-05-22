Il miglior McTominay di sempre | i numeri del biennio Napoli che nessuno si aspettava
Domenica 25 maggio, durante la partita contro l’Udinese, Scott McTominay raggiungerà le 80 presenze con la maglia del Napoli. Questo traguardo rappresenta il miglior rendimento in carriera del calciatore con questa squadra, considerando il suo periodo di permanenza. I numeri di questa stagione e del biennio sono stati superiori alle aspettative di molti, segnando un record personale e un contributo rilevante per la squadra. La partita si svolge in un momento in cui il centrocampista si sta affermando come una figura decisiva.
? In Sintesi Domenica 25 maggio, nel match contro l’Udinese, Scott McTominay toccherà quota 80 presenze con la maglia del Napoli. Il centrocampista scozzese chiude una stagione straordinaria: con 14 gol totali (10 in Serie A e 4 in Champions League) ha eguagliato il record storico di Marek Hamsik. La dirigenza azzurra è pronta a blindarlo: mercoledì 20 maggio il ds Giovanni Manna ha incontrato gli agenti del giocatore per definire un rinnovo di contratto fino al 2030, con un adeguamento salariale a 5 milioni di euro netti a stagione. Dopo l’ultima gara di campionato, McTominay volerà negli Stati Uniti insieme al compagno Billy Gilmour per disputare i Mondiali 2026 con la Scozia, dove affronterà Haiti, Marocco e il Brasile di Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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