Negli ultimi anni, il titolo più apprezzato tra i giochi di Batman è un'avventura in versione LEGO. Si tratta di un gioco in cui, appena si avvia il primo livello, si comprende immediatamente il tipo di esperienza che si andrà a vivere. La semplicità e chiarezza del design rendono facile orientarsi e capire le meccaniche di gioco, senza bisogno di lunghe spiegazioni o tutorial. Questo approccio diretto permette ai giocatori di immergersi subito nel mondo di Batman in modo immediato.

Ci sono giochi che capisci subito cosa sono. Apri, guardi il primo livello, e sai già tutto quello che devi sapere. Legacy of the Dark Knight non è uno di questi. C’è una sequenza all’inizio in cui controlli il giovane Bruce Wayne che si allena con la Lega delle Ombre sotto la guida di Talia al Ghul. Non stai ancora giocando come Batman — sei solo un ragazzo che impara a sopravvivere. È un’apertura insolita per un gioco LEGO, costruita con un’intenzione narrativa che questa serie non aveva mai avuto prima. E in quel momento capisci che TT Games questa volta stava cercando qualcosa di diverso. Ci sono riusciti. Un gioco fatto di eredità La formula LEGO si era calcificata. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Il miglior gioco di Batman degli ultimi anni è un LEGO – e non è uno scherzo

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