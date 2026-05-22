Il mondo del calcio italiano si è stretto attorno alla notizia della morte di Alfredo Magni, avvenuta a 86 anni. Magni, ex allenatore, ha guidato la squadra amaranto tra il 1988 e il 1990, disputando due stagioni in serie C1. La sua carriera ha visto anche altri ruoli e squadre, ma è il suo periodo nel club di riferimento a rimanere impresso. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Il calcio italiano piange la scomparsa all’età di 86 anni di Alfredo Magni, ex allenatore amaranto tra il 1988 e il 1990 in serie C1. Arrivò ad Arezzo nell’annata successiva alla retrocessione dalla B, prendendo il posto di Rosario Rampanti. Al termine di quel campionato conquistò la salvezza e venne confermato per l’annata seguente dal presidente Alberto Farsetti, subentrato a Benito Butali. Magni però venne esonerato a novembre dopo la sconfitta di Venezia e rimpiazzato da Mauro Benvenuto alla guida di una squadra in cui si rilanciarono due talenti puri come Dell’Anno e Tovalieri. Nonostante il breve periodo trascorso al Comunale, ha lasciato un ottimo ricordo per le sue competenze tecniche e la gentilezza d’animo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL LUTTO. Addio Afredo Magni. Guidò il Cavallino per due stagioni

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