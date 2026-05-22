Il killer non si lavò le mani nel lavandino la perizia che scagiona Alberto Stasi
Nuove indagini sul caso di omicidio riguardano l'assenza di tracce di mani lavate nel lavandino, secondo una perizia che esclude il coinvolgimento di Alberto Stasi. I Ris di Cagliari hanno condotto uno studio dettagliato sulla scena del crimine, analizzando ogni elemento presente. I risultati di questa analisi hanno portato a una riconsiderazione delle prove e alla revisione della ricostruzione dell’evento. I dettagli emersi continuano a influenzare il quadro investigativo e a fornire nuovi spunti per le indagini in corso.
Continuano ad arrivare importanti informazioni riguardanti l' omicidio di Chiara Poggi. Nell'accurato studio svolto dai Ris di Cagliari non viene tralasciato nulla, ogni elemente è stato ben esaminato, e questo ha portato a riscrivere tutta la scena del crimine. Ci sarebbe un dettaglio importante, emerso dall'ingente documentazione consegnata alla procura di Pavia, che riuscirebbe addirittura a scagionare del tutto Alberto Stasi, ribaltando quanto invece venne dato per certo nel passato processo. Nel 2015, Stasi venne condannato in via definitiva. Nella sentenza di condanna, i giudici della Corte d'Assise d'Appello puntarono il dito su alcune impronte lasciate dal giovane sul dispenser del sapone collocato sul lavandino del bagno di casa Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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