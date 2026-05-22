Il killer non si lavò le mani nel lavandino la perizia che scagiona Alberto Stasi

Nuove indagini sul caso di omicidio riguardano l'assenza di tracce di mani lavate nel lavandino, secondo una perizia che esclude il coinvolgimento di Alberto Stasi. I Ris di Cagliari hanno condotto uno studio dettagliato sulla scena del crimine, analizzando ogni elemento presente. I risultati di questa analisi hanno portato a una riconsiderazione delle prove e alla revisione della ricostruzione dell’evento. I dettagli emersi continuano a influenzare il quadro investigativo e a fornire nuovi spunti per le indagini in corso.

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