VALDICHIANA Sessanta etichette, venti cantine e un unico obiettivo: sostenere i bambini del Meyer. Torna al Valdichiana Designer Village " Anteprima Cantine Aperte per il Meyer ", l’appuntamento giunto alla quarta edizione che unisce l’eccellenza enologica alla solidarietà. Sabato, a partire dalle ore 16.30, la Piazza Maggiore del Village ospiterà oltre 20 cantine con 60 etichette provenienti da Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, in un percorso di degustazione che anticipa il format nazionale "Cantine Aperte" del Movimento Turismo del Vino, in programma il 30 e 31 maggio in tutta Italia. L’evento è organizzato in compartecipazione con il Movimento Turismo del Vino e l’intero ricavato sarà devoluto ai progetti di accoglienza famiglie della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gusto incontra la solidarietà. Torna "Anteprima Cantine Aperte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Vino, spettacolo e solidarietà: al Valdichiana Designer Village torna “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”Arezzo, 21 maggio 2026 – Valdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, l’evento...

Vino, storie e solidarietà: a Valdichiana Designer Village “Anteprima Cantine Aperte”, l’evento di solidarietà per la l'Ospedale MeyerValdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, l’appuntamento che unisce vino,...

Cantine Aperte in Toscana: un viaggio tra tradizione, paesaggi e gustoL’evento Cantine Aperte in Toscana, nel weekend del 30 e 31 maggio, è un invito a vivere il vino in modo autentico, entrando nel cuore dei territori dove nasce e prendendo parte a esperienze che unisc ... teatronaturale.it

Cantine Aperte 2026: il 30 e 31 maggio le cantine italiane aprono a nuove forme di accoglienzaCantine Aperte 2026 torna il 30 e 31 maggio nelle aziende aderenti al Movimento Turismo del Vino, aprendosi alle nuove forme di ospitalità per un turismo rigenerativo. gazzettadelgusto.it