Il Giro d' Italia ha lasciato la Liguria Prossima tappa Milano con Crepet e Cremona

Il Giro d'Italia ha concluso la tappa in Liguria con la partenza della dodicesima frazione da Imperia. La giornata si è conclusa al Teatro Cavour, dove si è svolto il quarto evento di “Il Grande Giro Conad”, con la partecipazione del sindaco e dell’amministratore delegato di Conad Nord Ovest. La corsa proseguirà ora verso Milano, con la prossima tappa prevista in città, e successivamente si sposterà a Cremona.

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