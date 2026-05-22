Il Giro d' Italia ha lasciato la Liguria Prossima tappa Milano con Crepet e Cremona

Da milanotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia ha concluso la tappa in Liguria con la partenza della dodicesima frazione da Imperia. La giornata si è conclusa al Teatro Cavour, dove si è svolto il quarto evento di “Il Grande Giro Conad”, con la partecipazione del sindaco e dell’amministratore delegato di Conad Nord Ovest. La corsa proseguirà ora verso Milano, con la prossima tappa prevista in città, e successivamente si sposterà a Cremona.

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Il Giro d'Italia ha lasciato la Liguria con la partenza della 12a tappa da Imperia, dove in serata al Teatro Cavour è andato in scena il quarto appuntamento de “Il Grande Giro Conad'”, un evento celebrativo alla presenza del sindaco Claudio Scajola e dell'ad di Conad Nord Ovest Adamo Ascari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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