Il Giorno narratore attento del Paese | la finanza la cultura la politica la musica e l’università raccontano il ruolo del quotidiano

In una serata calda a Milano, l’atrio di Palazzo Bovara si trasforma in una piazza affollata, popolata da persone provenienti da settori diversi. Tra gli ospiti ci sono rappresentanti dell’imprenditoria, della cultura, della politica, del teatro e della musica, riuniti per celebrare il settantesimo anniversario di un quotidiano che da decenni racconta il Paese. L’evento vede la partecipazione di figure di vari ambiti, tutte accomunate dal legame con la testata e dalla volontà di condividere un momento di festa.

Milano – È una serata calda e l’atrio di Palazzo Bovara è simile a una grande piazza. Tra i volti che pian piano l’affollano per festeggiare il settantesimo compleanno de Il Giorno ci sono donne e uomini dell’imprenditoria, della cultura, della politica, della formazione, del teatro, della musica. Sguardi, strette di mano, ricordi e anche occhi e orecchie tese verso il futuro. GIORNO DOPO GIORNO 70anni di Giorno a Palazzo Bovara FOTO PALCO E SERATA MILANO, 21 MAGGIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA Protagonisti che fanno parte della città di Milano e delle altre province lombarde che il quotidiano è abituato a raccontare, ma che questa sera sono pronte a raccontare qualcosa del quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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