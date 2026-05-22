Il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv | Sala contrattacca e Verdi polemici Non c’è pace nella maggioranza

Il sindaco di Milano ha risposto alle recenti tensioni legate alla revoca del gemellaggio con Tel Aviv, a seguito di una discussione in Consiglio comunale che ha diviso la maggioranza. La decisione di mantenere o meno il legame tra le due città ha suscitato diverse reazioni, con alcuni membri della stessa maggioranza che hanno espresso contrarietà. La polemica si è intensificata nei giorni successivi, portando a confronti tra il sindaco e alcuni rappresentanti del Partito Democratico.

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Milano, 22 maggio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala parte al contrattacco sul caso della revoca negata del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, dopo la spaccatura del centrosinistra di lunedì in Consiglio comunale e le polemiche tra il primo cittadino e il Pd del giorno dopo. Milano, Sala: "Su Tel Aviv frattura con il Pd, amareggiato" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La risposta del sindaco Sala Sala, in una storia su Instagram, riprende un messaggio sui social del sindaco di Tel Aviv Ron Huldai, il quale ha commentato così il video del ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir che mostra attivisti della flottiglia per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv: Sala contrattacca e Verdi polemici. Non c’è pace nella maggioranza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caos in aula sul gemellaggio con Tel Aviv: rottura tra Verdi e Giuseppe Sala Sullo stesso argomento Milano-Tel Aviv, per Sala il gemellaggio prosegue, i Verdi: ‘Inammissibile’Dopo una telefonata, Sala e Huldai decidono di tenere vivo il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Leggi anche: Proteste contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv, i Verdi occupano Palazzo Marino: “Sala peggio della destra” LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE MILANO Palazzo Marino | Frattura evidente nei democratici e tra alleati dopo il no alla rescissione del gemellaggio con Tel Aviv Centrosinistra spaccato in Comune Sala: Qualcosa si è rotto nel x.com Il Pd prova a spegnere l’incendio sul caso del gemellaggio con Tel Aviv: Ora l’agenda per MilanoIl segretario Capelli richiama all’unità sui temi di fine mandato. Scintille tra Sala e Verdi sulla mancata revoca del gemellaggio ... milano.repubblica.it Pd e Verdi contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv. Il sindaco Sala prende atto: Mi state sfiduciandoSul gemellaggio con Tel Aviv si consuma la frattura tra il Pd e il sindaco Giuseppe Sala, con il primo cittadino di Milano che critica i toni usati dal partito in consiglio comunale che segnano un mo ... blitzquotidiano.it