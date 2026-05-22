Il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv | Sala contrattacca e Verdi polemici Non c’è pace nella maggioranza

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Milano ha risposto alle recenti tensioni legate alla revoca del gemellaggio con Tel Aviv, a seguito di una discussione in Consiglio comunale che ha diviso la maggioranza. La decisione di mantenere o meno il legame tra le due città ha suscitato diverse reazioni, con alcuni membri della stessa maggioranza che hanno espresso contrarietà. La polemica si è intensificata nei giorni successivi, portando a confronti tra il sindaco e alcuni rappresentanti del Partito Democratico.

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Milano, 22 maggio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala parte al contrattacco sul caso della revoca negata del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, dopo la spaccatura del centrosinistra di lunedì in Consiglio comunale e le polemiche tra il primo cittadino e il Pd del giorno dopo. Milano, Sala: "Su Tel Aviv frattura con il Pd, amareggiato" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La risposta del sindaco Sala Sala, in una storia su Instagram, riprende un messaggio sui social del sindaco di Tel Aviv Ron Huldai, il quale ha commentato così il video del ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir che mostra attivisti della flottiglia per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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