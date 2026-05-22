Il futuro ha il volto di Gaia Roserba | Melendugno punta sulla sua giovane guerriera

A Melendugno, la squadra di pallavolo Narconon Volley ha annunciato ufficialmente la conferma del giocatore Gaia Roserba come libero per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli e rappresenta una scelta definitiva da parte del club. La giocatrice, giovane atleta del settore, continuerà a far parte della formazione per il prossimo campionato. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito ad eventuali cambiamenti o altri approfondimenti sulla squadra.

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