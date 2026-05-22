È deceduto a 76 anni il fondatore di due importanti movimenti dedicati alla tutela e alla valorizzazione del cibo. Conosciuto come giornalista, sociologo e scrittore, ha lasciato un'impronta significativa nel settore alimentare attraverso le sue iniziative e le sue campagne. La sua residenza si trovava in una città del nord Italia. La sua attività ha promosso il diritto a un cibo definito “buono, pulito e giusto”, e le sue parole sono rimaste legate a un pensiero di speranza e impegno.

C on la scomparsa di Carlo Petrini, se ne va molto più di un gastronomo. « Chi semina utopia, raccoglie realtà » amava dire il giornalista, sociologo, scrittore e visionario venuto a mancare all’età di 76 anni nella sua residenza di Bra, in provincia di Cuneo. Con le sue idee e il suo instancabile attivismo, il fondatore di Slow Food ha rivoluzionato il rapporto con il cibo, trasformando un gesto quotidiano, come quella di fare la spesa, in una scelta culturale, politica e persino affettiva. Il suo impegno per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile lascia oggi una grande eredità: il diritto a un cibo «buono, pulito e giusto». Cibo: perché deve essere un diritto per tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il fondatore di "Slow Food" e "Terra Madre" è scomparso all'età di 76 anni. La sua eredità: il diritto a un cibo «buono, pulito e giusto»

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Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Aveva 76 anni.

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