Recentemente si discute molto di come il timore verso l’islam sia alimentato da percezioni distorte e da una certa ossessione collettiva. Si parla di un fenomeno che definiscono “fanatismo fantasma”, in cui si attribuiscono all’islam caratteristiche negative senza basi concrete. Le discussioni si concentrano su come questa paura venga alimentata da stereotipi e rappresentazioni distorte, creando un’immagine di minaccia che non corrisponde alla realtà. La questione viene analizzata anche nel contesto delle percezioni pubbliche e dei discorsi politici.

È proprio vero, l'islamismo è una fissazione di noi islamofobi, visionari di un'Italia che non esiste. A Modena, un tizio che viene da quella cultura, anche se ha il passaporto italiano, ha pensato bene di imitare i suoi colleghi di seconda generazione. Quelli che, con una macchina, in giro per l'Europa hanno creato il terrorismo che ha preso il nome di car jihad. Ma qui da noi la sinistra ci spiega che è un caso: trattasi di italiano che ha perso le staffe e gli è scappata la frizione o poco di più. Poi andiamo a Venezia e scopriamo che il Partito Democratico, che legittimamente aspira alla maggioranza dei voti di qualunque natura, assolda le comunità islamiche spiegando loro come si fa a votare per il Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fanatismo fantasma

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Fanatismo

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