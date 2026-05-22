Si è tenuta la prima edizione del congresso " Versilia by Heart ", organizzato dalla direttrice della Cardiologia del Versilia, Maria Laura Canale. Il congresso ha riunito all’Hotel Versilia Lido Una Esperienze di Lido di Camaiore, specialisti, cardiologi e non solo cardiologi, arrivati da tutta la Toscana. All’evento, accreditato e con un formato originale e innovativo, hanno partecipato un’ampia platea di medici e infermieri, che hanno animato le due giornate di lavori. "La cardiologia – ha evidenziato Maria Laura Canale – vive un momento di rapido cambiamento grazie all’avvento di nuove ed efficaci terapie farmacologiche, all’avanzamento delle procedure invasive e al diffondersi di approcci personalizzati per la cura di numerose patologie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cuore batte in Versilia. Successo per il congresso sul paziente cardiopatico

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