In un articolo recente si discute del modo in cui l’immagine di Enrico Berlinguer influenzi la sinistra italiana, impedendole di affrontare le proprie questioni interne. L’autore riflette sul rapporto tra il passato e il presente, sottolineando come il culto dell’ex segretario del partito comunista abbia contribuito a mantenere alcune dinamiche immutate nel tempo. La conversazione si svolge attraverso un tono rispettoso, concentrandosi su un ricordo condiviso di un passato che ancora pesa sulle discussioni attuali.

Caro Chicco, in queste chiacchierate stiamo parlando di “come eravamo”, con molto rispetto verso il mondo da cui veniamo, che in fondo è rispetto per noi stessi e la nostra storia. Peraltro siamo entrambi consapevoli che i ricordi sono filtrati dall’evoluzione successiva delle nostre idee, e quindi, forse, tendiamo oggi ad accentuare nelle ricostruzioni gli aspetti critici o a forzare certi episodi. Insomma – perché non dircelo – anche noi possiamo restare prigionieri di alcuni dei tanti bias della memoria. Da quello della coerenza, che ci fa adattare il passato a come la pensiamo oggi, a quello di conferma, che seleziona solo i ricordi... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il culto di Enrico Berlinguer impedisce alla sinistra di fare i conti con sé stessa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Valditara: “Le piazza antifa sono un pericolo. La sinistra deve fare i conti con i totalitarismi rossi”Le piazze violente del 25 aprile e del 1 maggio, la cacciata della Brigata ebraica, gli attacchi ad alzo zero contro il governo dimostrano che esiste...

Giorgia Meloni ha chiesto in prestito agli eredi del partito comunista il quadro di Renato Guttuso di cui si era innamorata. Affare fatto con l’Associazione Enrico BerlinguerDa qualche settimana nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni come tanti suoi predecessori, è solita firmare accordi...

Chi era Giovanni Berlinguer, il fratello di Enrico Berlinguer | L’impegno tra politica e mondo della medicinaGiovanni Berlinguer, il fratello di Enrico Berlinguer: chi era? L'impegno nel mondo della politica e della medicina: una figura di spicco Fratello di Enrico Berlinguer non soltanto: quella di Giovanni ... ilsussidiario.net

Arriva in libreria L'ultima generazione di Enrico Berlinguer, il nuovo libro sullo storico segretario del PCIArriva in libreria L'ultima generazione di Enrico Berlinguer, il nuovo libro edito da Infinitimondi che propone una lettura non comune e dichiaratamente polemica nei confronti tanto del profilo del ... ilmattino.it